Я не давал оценку знаниям Зеленского, – Гончарук про свою прослушку
Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что сказанные им слова про "примитивное понимание экономических процессов" президентом Владимиром Зеленским были вырваны из контекста.
Об этом глава правительства рассказал в интервью для УП, комментируя слив в сеть скандальной прослушки из его кабинета.
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Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история,
– сказал Гончарук.
Премьер убежден, что Зеленский – умный президент, довольно мудрый человек и хороший менеджер, ведь имеет большой опыт работы в бизнесе.
"И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил он.
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Гончарук также добавил, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабинета министров и он всегда обсуждает с президентом решения, которые принимает правительство.
"Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле весьма тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – подытожил премьер.
Прослушивание Гончарука: главное
- 15 января в сеть слили запись разговора людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.
- Они якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
- Во время разговора андрей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".
- Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, утром 17 января премьер подал заявление на увольнение Зеленскому, но президент его не принял.
- После этого за прослушку премьера взялась СБУ – она расследует дело по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабинета Министров, совершенные организованной группой.
- Следователи установили, что к записи разговора главы правительства с чиновниками Кабмина, его монтировании и сливании в сеть могут быть причастны журналисты-расследователи одного из рейтинговых телевизионных каналов.
- Впоследствии стало известно, что к скандальной прослушке Гончарука могут быть причастны журналисты "1+1" Евгений Куксин и Денис Данько. СБУ вечером 5 февраля устроила обыск на их рабочих местах в редакции телеканала и дома. Правоохранители изъяли у медийщиков компьютеры и технику.