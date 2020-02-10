Я не давал оценку знаниям Зеленского, – Гончарук про свою прослушку

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что сказанные им слова про "примитивное понимание экономических процессов" президентом Владимиром Зеленским были вырваны из контекста.

Об этом глава правительства рассказал в интервью для УП, комментируя слив в сеть скандальной прослушки из его кабинета.

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Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история,

– сказал Гончарук.

Премьер убежден, что Зеленский – умный президент, довольно мудрый человек и хороший менеджер, ведь имеет большой опыт работы в бизнесе.

"И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил он.

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Гончарук также добавил, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабинета министров и он всегда обсуждает с президентом решения, которые принимает правительство.

"Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле весьма тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – подытожил премьер.

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