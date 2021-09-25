Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що знає це прізвище. Водночас він не хоче розсекречувати його, щоб не порушувати таємницю досудового розслідування.
Зауважте Воювати із Зеленським не будуть, – інтерв'ю Руслана Рябошапки про порятунок судової реформи
Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні,
– наголосив Рябошапка.
Він зауважив що минуло майже 2 роки, однак суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха.
Прослуховування Гончарука: головне
- У січні 2020 року у мережу "злили" запис розмови. Голоси мовців нагадували голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.
- Під час розмови Гончарук назвав себе "повним профаном" в економіці". Також він зауважив, що у президента Володимира Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".
- Згодом Гончарук пояснив, що його слова вирвали з контексту. Через декілька днів Гончарук подав заяву про відставку. Водночас президент її не прийняв.
- Журналіст Денис Данько заявив, що запис могли зробити на телефон когось із присутніх на цій зустрічі.