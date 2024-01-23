"Маски-шоу" или борьба с коррупцией: один критерий может установить правду

Как разобраться в логике "маски-шоу"? В последние недели много говорят об активности силовых структур в попытках организовать массовые проверки бизнеса, выставить претензии предпринимателям.

Все зависит от того, будет ли дело передано в суд

Бизнесмены используют разные определения происходящего – вплоть до "берут в заложники владельцев компаний". Представители государственной власти, напротив, утверждают, что идет борьба с коррупцией и уклонением бизнеса от налогов.

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У каждого своя правда и свои аргументы. Разобраться в происходящем сложно. Но есть один критерий, который (по прошествии определенного времени) с 90% вероятностью может указать на логику процессов. Это статистика решений судов.

Все просто: если есть уголовное дело, оно рано или поздно передается в суд. И если доказательная база собрана, есть решение. Это борьба с коррупцией. Можно спорить о методах, но есть начало процесса и есть логическое завершение.

Но если дело в суд в адекватные сроки не передано или не передано совсем, то есть другая логика. В ней ключевым параметром успешности является не доказать вину, а временно "закрыть" владельца бизнеса.

Зачем? А тут смотрим, будет ли вообще дело передано в суд. Если нет, то это банальное, пользуясь определением одного из "экономистов от власти", "ощипывание гусей". Где важно создать угрозу бизнесу (или человеку) и затем "решать". А также погоня сотрудников части силовых органов за "показателями". То есть больше, громче, резонанснее.

Оценить ситуацию можно будет уже летом

Я очень надеюсь, что работает первый алгоритм. Это можно будет оценивать летом 2024 года. Просто взять наиболее резонансные задержания 2023 года и задать простой вопрос: "И что было дальше?"

Если ничего, то перед нами или кричащий непрофессионализм силовиков умножен на служебное рвение, или те самые "гуси и щипачи".

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Забавно, но даже служебные рвения можно было бы обратить в пользу. В свое время в таможенной сфере предлагали один механизм. Премия таможеннику (в нашем случае следователю) при доказательстве (судом, это важно) нарушений. Проще говоря, определенный процент суммы. Так возникает заинтересованность работать активно. Но такой механизм требует сдерживания. Например, депремирования, а после нескольких кейсов даже увольнения, если дела в судах рассыпаются. Тогда к вопросам "маски-шоу" будут подходить совсем по-другому.