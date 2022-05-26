"Гонят людей сдавать кровь круглосуточно": оккупантам на Донбассе не сладко

Враг уже в течение длительного времени бросает безумное количество войск и техники, чтобы захватить украинский Донбасс. Россияне терпят такие колоссальные потери, что начали массово "гонять" людей с оккупированных территорий сдавать кровь.

Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Впоследствии его слова подтвердили и пропагандисты Кремля, написавшие о "кризисе крови" в одной из пророссийских квазиреспублик.

К теме У врага есть преимущество, – Арестович о самой главной опасности на Луганщине

Оккупанты едва не принудительно собирают кровь

Андрющенко объяснил, что битва за Восток действительно ожесточилась для обеих сторон противостояния. Он отметил, что действительно все "информационно непонятно", потому попытался объяснить на простом примере.

В Донецке критический недостаток в банке крови. Настолько велика, что принимают почти круглосуточно. И гонят людей на донорство почти принудительно,

– написал советник мэра.

Он добавил, что сейчас нужно только одно – верить в ВСУ. Также призвал делать свое дело хорошо: "каждый на своем участке фронта".

Что именно запостили пропагандисты

Один из крупнейших государственных ресурсов России написал о самопровозглашенной республике Луганщины. В сообщении говорилось, что там "возникли серьезные проблемы с переливанием крови из-за прекращения снабжения Красным Крестом".

Поэтому главный врач местной станции переливания крови написал письмо председателю так называемого "минзрдрава" квазиреспублики. Там он просил хоть как-то помочь получению медицинского инвентаря для переливания крови, поскольку тот начал закончиться.

Кроме того, говорилось и о химических элементах, необходимых для анализа собранной донорской крови. Следует заметить, что врач уже писал два таких обращения, однако сам отметил, что на заявки реакции не было.

В регионе 6 погибших, пожар на заводе "Азот": кафиры беспощадно стряпают по Северодонецку

Призвали к разграблению банков крови

Самое циничное и то, что он писал о необходимости проверить кровь, которая есть в медучреждениях недавно захваченных территорий. То есть кафиры разграбляют даже банки крови.

Из-за раненых российских военных гражданские в захваченных городах просто не смогут получить спасение, если оно будет необходимо. Пока неизвестно, ответили ли на это письмо.



Письмо, которое обнародовали пропагандисты / Изображение из соцсетей

Арестович рассказал, что длится решающая неделя для Луганщины: смотрите видео