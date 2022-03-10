Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из России

Все больше компаний перестают сотрудничать с Россией на фоне ее агрессии против Украины. Теперь к ограничениям приобщился еще и Google Cloud.

Как сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, облачный сервис приостановил регистрацию новых пользователей из России.

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Заметим, что накануне регистрации новых клиентов из России и Белоруссии запретила облачная платформа Amazon Web Services.

Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий,

– сообщила компания Insider.

В Беларуси сервис продолжит работать как обычно. 10 марта Google также отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами.

Тотальная изоляция России

После того как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины и развязала войну, более 100 ведущих иностранных компаний заявили, что сворачивают свой бизнес на территории страны-агрессора. Россияне на экономические санкции реагируют огромными очередями в банкоматы, обменах валюты и магазинах, где еще распродают остатки имеющихся товаров.

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