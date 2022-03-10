Як сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, хмарний сервіс припинив реєстрацію нових користувачів із Росії.

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Зауважимо, що напередодні реєстрацію нових клієнтів із Росії та Білорусії заборонила хмарна платформа Amazon Web Services.

Ми більше не реєструємо нових користувачів Google Cloud у Росії. Ми уважно спостерігатимемо за розвитком подій,

– повідомила компанія Insider.

У Білорусі сервіс продовжить працювати як завжди. 10 березня Google також відключила покупки та оплату підписок у Play Store через проблеми з платежами.

Тотальна ізоляція Росії

Після того, як Росія повномасштабно вторглась на територію України і розв'язала війну, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни-агресорки. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.

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