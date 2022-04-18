Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических и секретных пунктов России

Недавно на Google Maps стали видны все стратегические объекты России и ее войска. В хорошем качестве можно посмотреть даже на базе хранения ядерных боеприпасов.

Теперь Google Maps показывает все военные и стратегические объекты России в максимальном разрешении – можно четко рассмотреть все детали.

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Любой пользователь самостоятельно может "побродить" по секретным пунктам России

Любой заинтересованный пользователь может увидеть и рассмотреть различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другие интересные объекты с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

К примеру, любой пользователь Google Maps может оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов":

​Скриншот с сайта АрмияInform

А это база хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска:

​Скриншот с сайта АрмияInform

А вот база хранения "Искандер":

​Скриншот с сайта АрмияInform

База подлодок России на Камчатке:

​Скриншот с сайта АрмияInform

Авиабаза под Курском:

​Скриншот с сайта АрмияInform

Центральная база хранения российской бронетанковой техники:

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Скриншот с сайта АрмияInform

Командный пункт ракетной армии страны-агрессора:

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Скриншот с сайта АрмияInform

Кроме того, здесь можно увидеть пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты:

Скриншот с сайта АрмияInform

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