Google останавливает программу по подключению платежных карт "Мир" к системе Google Pay в России

Теперь в России для карт "Мир" не будет работать Google Pay. Американская компания остановила свой пилотный проект.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он добавил, что связи с российскими платежными картами "Мир" разорвали и в Apple.

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"Apple изымает карты "Мир" как опцию в Apple Pay. Ожидают, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. Тем временем Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" в Google Pay в России", – написал Федоров.

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Федоров сообщил, что российский интернет-холдинг VK теперь не имеет доступа к серверам Microsoft. Поэтому пользователи российской соцсети испытывают проблемы с работой почтового сервиса Mail.ru. Россияне уже не могут открывать файлы, прикрепленные к письмам.

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