Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що зв'язки з російськими платіжними картками "Мир" розірвали й у Apple.

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"Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікують, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в Росії", – написав Федоров.

Які ще санкції отримали окупанти

Федоров повідомив, що Російський інтернет-холдинг VK тепер немає доступу до серверів Microsoft. Через це користувачі російської соцмережі мають проблеми з роботою поштового сервісу Mail.ru. Росіяни вже не можуть відкривати файли, які прикріплені до листів.

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