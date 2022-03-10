Как Google помогает Украине в информационной войне: список наложенных санкций в Россию

Технологический гигант Google активно поддерживает Украину на информационном фронте. За эти дни компания усилила защиту для украинцев через свои инструменты.

Кроме того, россияне получили ряд санкций и ограничений. Подборку на своем телеграмм-канале опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Санкции

Приостановили рекламу Google в России – большую часть коммерческой деятельности в России, в том числе рекламу на ресурсах Google и в сетях по всему миру для всех российских рекламодателей, новые подписки на Cloud, Google Pay, функционал для большинства сервисов и монетизации для зрителей YouTube в пределах России. Однако все бесплатные сервисы, такие как поиск, Gmail и YouTube по-прежнему там работают.

Российская пропаганда

Продолжается работа по значительному ограничению рекомендаций по всему миру для ряда российских государственных СМИ на платформах Google. В Европе удаляются из Google Play программы российских государственных СМИ – RT и Sputnik. Согласно Регламенту Совета ЕС (ЕС) 2022/350 компания удалила RT и Sputnik из результатов поиска в Европейском Союзе.

Карты Гугл

Для безопасности украинцев временно отключили некоторые функции Google Maps в Украине, в частности, информацию о автомобильном трафике и загруженности дорог. Добавили информацию о центрах для беженцев и мигрантов в соседних странах.

Защита от DDoS-атак

Расширили право на участие в Project Shield, бесплатной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные вебсайты и посольства по всему миру могли оставаться в сети, защищать себя и продолжать предлагать свои важнейшие услуги. Более 150 сайтов используют эту технологию.

Информация для беженцев

С 10 марта владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указать в своем бизнес-профиле, предлагают ли они бесплатное или льготное размещение для беженцев. Местные предприятия могут публиковать в своем профиле в Поиске и на Картах информацию о помощи украинцам.

Юридическая и психологическая поддержка

В кампусе Google Startups Campus в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам из Украины. Google выделяет 10 миллионов долларов местным организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу, а также неправительственным организациям в Словакии, Румынии и Венгрии.

Уведомление о воздушной тревоге

По просьбе и при поддержке правительства Украины приступили к развертыванию системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине. Эта работа является дополнением к существующим в стране системам уведомления о воздушных атаках.

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