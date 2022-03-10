Крім того, росіяни отримали низку санкцій та обмежень. Підбірку на своєму телеграм-каналі опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Санкції

Призупинили рекламу Google у Росії – більшу частину комерційної діяльності у Росії, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у межах Росії. Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.

Російська пропаганда

Продовжується робота щодо значного обмеження рекомендацій у всьому світі для низки російських державних ЗМІ на платформах Google. У Європі видаляються з Google Play програми російських державних ЗМІ – RT та Sputnik. Відповідно до Регламенту Ради ЄС (ЄС) 2022/350, компанія видалила RT і Sputnik із результатів пошуку в Європейському Союзі.

Google maps

Задля безпеки українців тимчасово відключили деякі функції Google Maps в Україні, зокрема інформацію щодо автомобільного трафіку та завантаженості доріг. Додали інформацію про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.

Захист від DDoS-атак

Розширили право на участь у Project Shield, безоплатному захисті від DDoS-атак, щоб українські урядові вебсайти й посольства по всьому світу могли залишатися в мережі, захищати себе та продовжувати пропонувати свої найважливіші послуги. Понад 150 сайтів використовують цю технологію.

Інформація для біженців

З 10 березня власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказати у своєму бізнес-профілі, чи пропонують вони безоплатне чи пільгове розміщення для біженців. А місцеві підприємства можуть публікувати у своєму профілі в Пошуку та на Картах інформацію про допомогу українцям.

Юридична та психологічна підтримка

У кампусі Google Startups Campus у Варшаві будуть надавати юридичну та психологічну підтримку біженцям з України. Google виділяє 10 мільйонів доларів місцевим організаціям, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі, а також для неурядових організацій у Словаччині, Румунії та Угорщині.

Сповіщення про повітряну тривогу

На прохання та за підтримки уряду України розпочали розгортання системи швидкого оповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.

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