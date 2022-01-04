Google предлагает целый ряд ярких игр по запросу "Рождество"

Google решил порадовать своих пользователей к рождественским праздникам, поэтому предложил целый ряд онлайн-игр. Чтобы поиграть, достаточно лишь ввести в поисковике слово "Рождество".

В углу возле "Рождества" появится подарок. Нужно нажать на него и Санта на воздушном шаре заберет вас в мир ярких игр.

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Google предлагает рождественские игры

Браузер запустил сайт, на котором можно поиграть в игрушки.

Сайт "Радар Санты" / Скриншот из сети

Пользователь погружается в сказочное село, где подготовили различные раскраски, викторины, раннеры и многие другие игры.

Развлечения ждут вас в праздничном селе. Они приготовили множество веселых викторин и обучающих игр, которые подойдут для всей семьи,

– говорится в шапке сайта.

Некоторые интерактивы помогут детям изучить программирование, узнать о новогодних традициях разных стран. Кроме этого, можно поиграть в стилиста и украсить Санте бороду или потренировать композиторские навыки и создать рождественскую песенку с помощью эльфов.

Игра "Эльфы-музыканты" / Скриншот с сайта

Google даже позаботился о ситуации, если на Рождество не будет снега – традиционные снежки можно поиграть онлайн.

Игра в снежки / Скриншот с сайта

Кстати, игры подбирают рандомно. Таким образом, нажав на подарок несколько раз, можно попробовать различные игры и, несомненно, улучшить праздничное настроение.

Игра "Найди Санту" / Скриншот с сайта

Игра "Разрисуй бороду Санты" / Скриншот с сайта