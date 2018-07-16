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Google Chrome получит масштабное обновление

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Google Chrome получит обновление безопасности
Google Chrome получит обновление безопасности / delfi.lv

На этой неделе браузер Chrome Google получит обновление системы безопасности Site Isolation. Правда новая версия будет использовать на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.

Об этом сообщает издание Forbes.

Это обновление будет защищать пользователей от вредоносных веб-сайтов, которые крадут конфиденциальные данные (пароли, ключи шифрования и т. п). Благодаря изоляции сайта, содержимое домена веб-сайта размещается в изолированный процесс, который не даст возможности обмениваться памятью с другими доменами. То есть вредные сайты не смогут украсть то, до чего они не могут получить доступ.

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Сейчас "изоляция сайта" работает в Chrome для Windows, Chrome OS, Mac и Linux. Мобильная версия Chrome получит обновление позже.

Правда, есть в этом недостаток – "изоляция сайта" потребляет на 10-13% больше оперативной памяти, что повлияет на производительность гаджета.

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Теги: Техно Интернет Google Chrome
Источник: 24 Канал
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