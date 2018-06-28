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22:53, 26 июня
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Google инвестирует кругленькую сумму в операционную систему KaiOS

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Google инвестирует 22 миллиона долларов в развитие KaiOS
Google инвестирует 22 миллиона долларов в развитие KaiOS / freewechat.com

Американский гигант Google инвестирует 22 миллиона долларов в развитие операционной мобильной системы KaiOS, разработка которой началась после неуспешного проекта компании Mozilla Firefox OS.

Об этом сообщает The Verge.

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В то время как Google лидирует на рынке мобильных ОС со своей Android, KaiOS медленно приобретает популярность в нише функциональных телефонов. Особенно заметна эта тинденция на рынке развивающихся стран.

KaiOS стартовала в 2017 году, как ответвление Firefox OS от Mozilla и продолжила развиваться после закрытия проекта. Сейчас операционная система является базовой для таких моделей компании Nokia, 3310 и 8110. Также на базе KaiOS работают гаджеты Micromax и TCL.

Такой шаг компании Google может показаться странным, ведь там есть своя операционная система Android Go, которая рассчитана на функциональные устройства. Однако такой шаг гиганта имеет стратегическое значение.

Google и KaiOS также согласились работать вместе, для того, чтобы сделать возможным использование на телефонах под управлением KaiOS таких сервисов, как Google Assistant, Google Maps, YouTube и поисковой системы Google,
– говорит директор KaiOS Себастьян Кодвилл.

Операционная система KaiOS поддерживет работу приложений на базе HTML5, Javascript и CSS. Это значительно упрощает возможность реализации работы на базе KaiOS сервисов от Google. Также это является гарантией того, что на телефонах оснащенных этой операционной системой будут работать только сервисы Google, а не конкурентов.

Сейчас под управлением KaiOS работают более 40 миллионов функциональных телефонов. Это довольно большая часть рынка, несмотря на то, что львиная доля отходит на продажи смартфонов.

Что такое KaiOS?
Это мобильная операционная система для функциональных телефонов. Она основана на ядре Linux. Развивается ОС сообществом, ранее работавшим над проектом Firefox OS, разработка которого закончилась в 2016 году.

KaiOS может работать на устройствах, размер оперативной памяти которых всего 256 мегабайт. Мобильная ОС обладает большой энергоэффективностью на устройствах без сенсорного экрана. Благодаря поддержке HTML5, Javascript и CSS она может запускать ряд современных приложений таких, как Twitter, Facebook и YouTube.

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Теги: Техно Гаджеты Nokia Google
Источник: 24 Канал
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