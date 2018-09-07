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Google объявила дату презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Google объявила дату презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL
Google объявила дату презентации смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL / Фото из свободных источников

В августе появились слухи, что третье поколение смартфонов Google Pixel представят 9 октября. Сегодня, 7 сентября, поисковик подтвердил эту информацию, разослав журналистам приглашения на мероприятие Made by Google, которое состоится в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Androidinsider.

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На опубликованном тизере красуется надпись "I <3 NY", где цифра 3 намекает на анонс третьего поколения смартфонов. В 2018 году компания опоздает с анонсом, ведь первое и второе поколение устройств были представлены 4 октября 2015 и 2017 годов.

Тизер події Made by GoogleТизер события Made by Google

На презентации будут анонсированы два смартфона: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Благодаря утечке их основные характеристики известны заранее. Модель Google Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а модель XL обзаведется 6,2 или 6,7-дюймовым экраном с огромным вырезом.

Устройства будут оборудованы процессором Snapdragon 845 и одиночной основной камерой на 12 мегапикселей. Компания продолжит доказывать, что искусственный интеллект повышает качество фотографий лучше, чем двойная камера. Новинки "из коробки" будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.

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Теги: Смартфоны Google Техно Google Pixel
Источник: 24 Канал
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