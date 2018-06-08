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Google представила новое приложение Tasks: чем интересна новинка

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Google Tasks: обзор приложения
Google Tasks: обзор приложения / Android Insider

Еще 24 апреля компания Google представила новое приложение "Задачи" (Tasks) – это своеобразный мессенджер задач. Стоит отметить, что доступна новая функция стала с обновлением Gmail.

Об этом сообщает Android Insider.

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Google за последнее время сильно выросла в дизайне своих приложений. "Google Задачи" – очень удобное приложение, так как здесь нет лишних элементов, а интерфейс не перегружен. Все так, как и должно быть.

Google презентувала новий додаток Tasks Google презентувала новий додаток Tasks
Google представила новое приложение Tasks

Основное меню управления расположено на нижней панели. Нажав на 3 полосы, снизу выскочит небольшое меню с выбором списка задач, а также с возможностью создать список и добавить Google-аккаунт. Нажатием на три точки справа отображается меню сортировки: "в моем порядке" или по дате. Можно также переименовать список, удалить его или удалить все выполненные задания.

Google презентувала новий додаток Tasks Google презентувала новий додаток Tasks
Новое приложение Tasks имеет удобный интерфейс

Создать задание можно с помощью кнопки "Новая задача". Нажав на нее, откроется небольшое окно с возможностью ввода наименования задачи, дополнительной информации и даты выполнения задания. Но на этом функциональность не заканчивается. После создания задачи можно перейти на страницу задачи, где можно добавить подзадачи.

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Сейчас функции "Задачи" доступны не только в Play Market, но и в обновленном интерфейсе Gmail, рядом с вкладкой календря.

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Теги: Техно Интернет Google Приложения
Источник: 24 Канал
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