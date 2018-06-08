Google представила новое приложение Tasks: чем интересна новинка

Еще 24 апреля компания Google представила новое приложение "Задачи" (Tasks) – это своеобразный мессенджер задач. Стоит отметить, что доступна новая функция стала с обновлением Gmail.

Об этом сообщает Android Insider.

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Google за последнее время сильно выросла в дизайне своих приложений. "Google Задачи" – очень удобное приложение, так как здесь нет лишних элементов, а интерфейс не перегружен. Все так, как и должно быть.



Google представила новое приложение Tasks

Основное меню управления расположено на нижней панели. Нажав на 3 полосы, снизу выскочит небольшое меню с выбором списка задач, а также с возможностью создать список и добавить Google-аккаунт. Нажатием на три точки справа отображается меню сортировки: "в моем порядке" или по дате. Можно также переименовать список, удалить его или удалить все выполненные задания.



Новое приложение Tasks имеет удобный интерфейс

Создать задание можно с помощью кнопки "Новая задача". Нажав на нее, откроется небольшое окно с возможностью ввода наименования задачи, дополнительной информации и даты выполнения задания. Но на этом функциональность не заканчивается. После создания задачи можно перейти на страницу задачи, где можно добавить подзадачи.

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Сейчас функции "Задачи" доступны не только в Play Market, но и в обновленном интерфейсе Gmail, рядом с вкладкой календря.

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