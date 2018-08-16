Google разрабатывает фитнес-помощника: чем интересна новинка

Корпорация Google работает над созданием фитнес-ассистента, который получит название Google Coach. Помощник будет работать на устройствах под управлением Wear OS. Кроме того, сервис самостоятельно будет подбирать типы тренировок, которые подходят конкретному пользователю, следить за их выполнением и давать рекомендации для составления персональной диеты.

Об этом сообщает AndroidPolice.

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Несмотря на статус ассистента, Google Coach не сможет взаимодействовать с пользователем с помощью голоса, в отличие от Google Assistant. По предоставленным данным, фитнес-ассистент, скорее всего, будет просто отправлять сообщения о запланированных тренировках, меню и других делах, которые следует выполнить за день.

Неизвестно, как Google Coach будет сосуществовать с фитнес-трекером Google Fit. Возможно, Google в характерной ей манере решится на ребрендинг сервиса с последующим обновлением его функциональных возможностей, а, возможно, позволит им дополнять друг друга, существуя как самостоятельные продукты.



Google Coach будет работать только на Wear OS

Важным отличием Google Coach от Google Fit, кроме более широкого спектра возможностей, является ориентированность на использование исключительно в часах. Наручная электроника, по мнению Google, способна обеспечить значительно более эффективный трекинг активности пользователей, чем любые смартфоны.

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