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Google скопирует ключевые фишки Apple

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Google скопирует ключевые фишки macOS
Google скопирует ключевые фишки macOS / Фото из свободных источников

Компания Google решила перенять один из интересных подходов Apple – объединить все устройства в единую экосистему. Авторитетный инсайдер сообщил, что американская компания планирует интегрировать Android-смартфоны с Chrome OS. Новый проект получил название Better Together.

Об этом сообщает Android Headlines.

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В системе инспекции кода Chromium Gerrit появились комментарии, которые описывают новые возможности Chromebook. Мишал Рахман – шеф-редактор ресурса XDA Developers – сообщает, что устройства на Chrome OS и Android получат целый ряд новых инструментов для построения собственной экосистемы.

Chrome OS і Android отримають інструменти для побудови єдиної екосистеми
Chrome OS и Android получат инструменты для построения единой экосистемы

Для облегчения синхронизации устройств будет применяться функция Instant Tethering – смартфон автоматически появится в сетевом окружении Chromebook, и пользователю не придется вручную включать режим точки доступа. Также инсайдер прогнозирует реализацию быстрой передачи файлов между устройствами, по аналогии с AirDrop от Apple.

Вторая анонсированная функция называется SMS Connect и позволяет вести SMS-переписку непосредственно с Chromebook вместо использования веб-версии приложения Android Messages. Третье нововведение расширит возможности Smart Unlock, управляя блокировкой экрана Chromebook с помощью авторизованного Android-смартфона без ввода пароля.

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Ожидается, что реализация программы Better Together начнется уже на следующей неделе, однако официального подтверждения от Google на этот счет пока не поступало.

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Теги: Интернет Техно Apple Google Google Chrome
Источник: 24 Канал
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