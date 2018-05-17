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Google заявила о запуске музыкального сервиса YouTube Music

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Запустили музыкальный сервис YouTube Music
Запустили музыкальный сервис YouTube Music / Фото из открытых источников

Корпорация Google заявила о запуске музыкального сервиса YouTube Music. У компании уже было это приложение, однако его функциональные возможности крайне ограничены.

Об этом пишет akket.com.

16 мая Google представила стриминговый сервис Google Play Music, на котором, собственно, можно слушать музыкальные треки.

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Так, уже на следующей неделе доступ к YouTube Music получат жители США, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Южной Кореи. А уже в течение месяца этот сервис станет доступен в Канаде, Германии, Франции, Великобритании и других европейских странах.

YouTube Music будет иметь функцию для рекомендации контента – приложение будет подбирать музыку не только на основе истории уже прослушанных треков, но и с учетом местоположения пользователя.

Кроме того, Google буду регулярно создавать новые плейлисты для различных сценариев, например, для отдыха, занятий спортом, пробуждения и тому подобное.

За премиум-доступ нужно заплатить 9,99 долларов (260 гривен), но этот ценник для пользователей из США.

Теги: Интернет Техно YouTube Google
Источник: 24 Канал
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