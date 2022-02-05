В горах Австрии под снежной лавиной погибли 5 человек

В горах Австрии недалеко от границы со Швейцарией 4 февраля случилась трагедия. Снежная лавина похоронила под собой группу из 5 человек.

Детали трагедии в Альпах

Инцидент произошел в федеральной земле Тироль в городе Шписси. Известно, что группа из 6 туристов и гида отправилась в лыжный тур.

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Группа поднялась на вершину высотой 2654 метра. Гид первым вышел на юго-восточный склон горы и сказал туристам идти друг за другом на расстоянии 30 метров. Внезапно группу накрыла лавина шириной от 350 до 400 метров.

Что известно о жертвах и пострадавшем

43-летнего шведа лавина накрыла лишь частично, поэтому он смог позвонить своему другу. Тот в свою очередь сообщил о трагедии спасательным службам. К счастью, туристов быстро нашли. К поискам привлекли:

2 швейцарских вертолета,

вертолет австрийских медиков,

вертолет полиции.

Правоохранители отметили, что операция в высокогорной местности была нелегкой. Ее затрудняло еще и отсутствие радио и мобильной связи.

4 шведов, а также местного гида нашли мертвыми. Живым остался лишь один человек.

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В Тироле в пятницу зафиксировали необычно большое количество лавин. К спасателям поступило почти 50 сообщений. По меньшей мере 7 человек оказались в снежной ловушке, часть из них сильно пострадали.