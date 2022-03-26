Гораздо быстрее, чем некоторым хотелось бы, – Шольц о том, когда ЕС откажется от газа из России

Германия продолжает выступать против введения немедленного эмбарго на российские ископаемые энергоносители. Однако, по словам канцлера Олафа Шольца, зависимость от них завершится очень скоро.

Лидеры ЕС примерно 9 часов обсуждали контрмеры в энергетике во время саммита 25 марта. Все согласились с тем, что нужно становиться независимее от российского энергетического импорта.

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Шольц прогнозирует скорейшее лишение зависимости ЕС от российских энергоносителей

По словам канцлера Германии, страны Евросоюза быстро избавятся от зависимости от импорта российских энергоносителей.

Это пройдет гораздо быстрее, чем некоторые могли бы желать,

– заявил Шольц.

Однако канцлер не назвал точной даты отказа. Он не поддержал требование ряда стран, в частности, Испании, Греции, Италии и Португалии относительно вмешательства в рыночное ценообразование и установление лимита цены на газ. По мнению Шольца, решать проблему нужно другими способами.

В то же время канцлер подчеркнул позицию Берлина о том, что у ЕС могут быть только добровольные совместные закупки газа. Он отметил, что закупками в Евросоюзе занимаются многие частные компании и так должно оставаться.

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