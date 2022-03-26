Лідери ЄС приблизно 9 годин обговорювали контрзаходи в енергетиці під час саміту 25 березня. Усі погодилися з тим, що потрібно ставати незалежнішими від російського енергетичного імпорту.

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Шольц прогнозує швидке позбавлення залежності ЄС від російських енергоносіїв

За словами канцлера Німеччини, країни Євросоюзу швидко позбавляться залежності від імпорту російських енергоносіїв.

Це пройде набагато швидше, ніж дехто міг би бажати,

– заявив Шольц.

Проте канцлер не назвав точної дати відмови. Він не підтримав вимогу низки країн, зокрема, Іспанії, Греції, Італії та Португалії, щодо втручання в ринкове ціноутворення та встановлення ліміту ціни на газ. На думку Шольца, розв'язувати проблему потрібно іншими шляхами.

Водночас канцлер підкреслив позицію Берліна про те, що в ЄС можуть бути лише добровільні спільні закупівлі газу. Він зауважив, що закупівлями в Євросоюзі займаються багато приватних компаній і так має залишатися.

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