Приехал на свидание, а попал за решетку: в России арестовали военнослужащего из США

На прошлой неделе в России задержали американского военного. Он прибыл во Владивосток на романтическую встречу с женщиной. Там его арестовали якобы за кражу.

В США уже официально подтвердили задержание военного. Старший сержант Гордон Блэк самостоятельно прибыл в Россию из Южной Кореи, где дислоцировалась его часть.

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Военнослужащий прибыл в Россию без разрешения руководства

Гордон Блэк закончил свою службу в Южной Корее и должен был возвращаться домой.

На пути в США он решил совершить попутную поездку во Владивосток. Там мужчина должен был встретиться с женщиной, с которой имел романтические отношения.

О поездке в Россию военнослужащий своему руководству не сообщал.

Солдата обвиняют в "краже"

Задержали Гордона Блэка в четверг, 2 мая. Сейчас он находится в СИЗО.

Пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит сообщила, что военного задержали "по обвинению в преступных действиях". Задержание подтвердил советник Белого дома Джон Кирби, но деталей он не сообщил, пишет "Укринформ".

Впрочем предварительно Блэка обвиняют якобы в краже у женщины. Точно неизвестно, та ли это самая женщина, к которой приехал мужчина.

"Российская Федерация сообщила Госдепартамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", – отметила пресс-секретарь.

В США "глубоко обеспокоены" задержанием своего военнослужащего в России

Председатель комитета иностранных дел Майкл Маккол сказал, что он "глубоко обеспокоен" сообщением о задержании солдата.

Путин имеет долгую историю содержания американских граждан в заложниках. Предупреждение всем американцам – Государственный департамент США сказал, что путешествовать в Россию опасно,

– советует Маккол.

Текущие рекомендации Госдепартамента США ограничивают поездки граждан в Россию. Минобороны США также ограничило поездки для персонала Пентагона.

Аресты американцев в России участились