Приехал на свидание, а попал за решетку: в России арестовали военнослужащего из США
Источник:NBC News
На прошлой неделе в России задержали американского военного. Он прибыл во Владивосток на романтическую встречу с женщиной. Там его арестовали якобы за кражу.
В США уже официально подтвердили задержание военного. Старший сержант Гордон Блэк самостоятельно прибыл в Россию из Южной Кореи, где дислоцировалась его часть.
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Военнослужащий прибыл в Россию без разрешения руководства
Гордон Блэк закончил свою службу в Южной Корее и должен был возвращаться домой.
На пути в США он решил совершить попутную поездку во Владивосток. Там мужчина должен был встретиться с женщиной, с которой имел романтические отношения.
О поездке в Россию военнослужащий своему руководству не сообщал.
Солдата обвиняют в "краже"
Задержали Гордона Блэка в четверг, 2 мая. Сейчас он находится в СИЗО.
Пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит сообщила, что военного задержали "по обвинению в преступных действиях". Задержание подтвердил советник Белого дома Джон Кирби, но деталей он не сообщил, пишет "Укринформ".
Впрочем предварительно Блэка обвиняют якобы в краже у женщины. Точно неизвестно, та ли это самая женщина, к которой приехал мужчина.
"Российская Федерация сообщила Госдепартамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", – отметила пресс-секретарь.
В США "глубоко обеспокоены" задержанием своего военнослужащего в России
Председатель комитета иностранных дел Майкл Маккол сказал, что он "глубоко обеспокоен" сообщением о задержании солдата.
Путин имеет долгую историю содержания американских граждан в заложниках. Предупреждение всем американцам – Государственный департамент США сказал, что путешествовать в Россию опасно,
– советует Маккол.
Текущие рекомендации Госдепартамента США ограничивают поездки граждан в Россию. Минобороны США также ограничило поездки для персонала Пентагона.
Аресты американцев в России участились
- В США обращают внимание, что задержания их граждан в России участились, поскольку отношения между странами упали до уровня холодной войны.
- Так, недавно в России задержали американского журналиста Эвана Гершковича. Его обвинили в "шпионаже".
- А в 2022 году россияне арестовали американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Ее обвиняли в хранении картриджей для электронных сигарет, в которых было запрещено в России гашишное масло. В конце 2022 года ее обменяли на "вооруженного барона" Виктора Бута.
- Еще с 2018 года за решеткой в России находится морской пехотинец Пол Уилан. Его должны были обменять вместе с Бритни Грайнер, но Россия в обмене отказала.
- Впрочем не только арестами американских граждан обходится Россия. В апреле там арестовали счета крупнейшего банка США.