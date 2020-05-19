Гордон, фактически, легализовал контакты с боевиками, – журналист об интервью с Гиркиным

Если посмотреть на мимику, поведение Гордона во время интервью, то это совсем не агент украинских спецслужб. Это вовсе не обличитель, который втерся в доверие к врагу-боевику, и извлекает из него информацию, которая может быть доказательством на суде против Гиркина в Гааге. Гиркин и так проходит в нескольких процессах, и там эти материалы касательно него есть.

Диалог со стороной пророссийских боевиков

По мнению главного редактора "Новынарни" Дмитрия Лиховия, этим интервью Дмитрий Гордон фактически легализовал контакты Украины, в частности, Киева с "той стороной". И это уже не просто "та сторона", к которой постепенно склоняется Владимир Зеленский и его Офис, не Пасечник (Леонид Пасечник – глава оккупационной администрации РФ в оккупированной Луганской области – 24 канал), не Пушилин (Денис Пушиліин – глава оккупационной администрации РФ в оккупированной Донецкой области – 24 канал). Об этом журналист рассказал в комментарии журналистам 24 каналу.

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Он отметил, что это не так называемое "гражданское общество "ДНР" / "ЛНР"". Это откровенные террористы, оккупанты, руководители российских оккупантов.

Этим интервью Гордон показал, что можно этим заниматься: говорить "по душам", любезно улыбаться человеку, который убивал украинских патриотов, военных. Человеку, руки которого по локти в крови украинских солдат. И тебе за это ничего не будет,

- отметил Дмитрий Лиховий.

И отметил, что пока нет надлежащей реакции ни от СБУ, ни от прокуратуры. Хотя добавил, что в Украине есть статья о поддержке терроризма. Поэтому этим интервью Гордон поддерживает и легализует, фактически, оказывает пропагандистскую поддержку терроризма Гиркина, худшего образца весны 2014 года.

"То, что он постфактум говорит, что это было согласовано с силовыми органами, прокуратурой, СБУ, и эта флешка идет в Гаагу. Ну, извините, там же флешек должно быть очень много, потому что Гиркин дал множество интервью различным СМИ", – отметил Дмитрий Лиховий.

Дмитрий Лиховий отметил, что Гордон во время интервью с Гиркиним вел себя так, как он это делает с любыми российскими поп-звездами.

По его словам, таким образом Гордон брал интервью у Кобзона, а также российских поп-звежд, которые поддерживали агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Поэтому он является частью российского информационного пространства, которое и приносит в Украину, он является его эмиссаром, и, фактически, его нескрываемым агентом. Интервью с Гиркиным стало очередным доказательством этого.

Справка. Эмиссаром называют специальный представитель государства, политической организации или спецслужб, которого направляют в другую страну для выполнения различных поручений, преимущественно секретных.

Сравнение с прошлым

Журналист указал интересную параллель между интервью Гордона с Гиркиним, и если бы говорилось об интервью с Гиммлером в 1944 году. Во время которого деятель Третьего рейха рассказывал бы, как они на пару с Гитлером "колесили" на территории Западной, Восточной Европы. А интервьюер при этом ему любезно улыбался, и никак не возражал.

Потому что в этих интервью с Поклонськой и Гиркиним Гордон не оппонирует своим визави, он их "подогревает лучами своей любви и поддержки",

– пояснил Дмитрий Лиховий.

Скандал вокруг интервью Гордона: коротко