Гордон, фактично, легалізував контакти з бойовиками, – журналіст про інтерв'ю з Гіркіним

Якщо подивитися на міміку, поведінку Гордона під час інтерв'ю, то це зовсім не агент українських спецслужб. Це зовсім не викривач, який втерся в довіру до ворога-бойовика, і витягує з нього інформацію, що може бути доказом на суді проти Гіркіна в Гаазі. Гіркін і так проходить в кількох процесах, і там ці матеріали щодо нього є.

Діалог зі стороною проросійських бойовиків

На думку, головного редактора "Новинарні" Дмитра Лиховія цим інтерв'ю Дмитро Гордон фактично легалізував контакти України, зокрема, Києва з "тою стороною". І це вже не просто "та сторона", до якої поступово схиляється Володимир Зеленський і його Офіс, не Пасічник (Леонід Пасічник – очільник окупаційної адміністрації РФ в окупованій Луганській області – 24 канал), не Пушилін (Денис Пушилін – очільник окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області – 24 канал). Про це журналіст розповів в коментарі журналістам 24 каналу.

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Він відзначив, що це не так зване "громадянське суспільство "ДНР" / "ЛНР"". Це відверті терористи, окупанти, керівники російських окупантів.

Цим інтерв'ю Гордон показав, що можна цим займатися: говорити "по душах", люб'язно посміхатися людині, яка вбивала українських патріотів, військових. Людині, руки якої по лікті в крові українських солдатів. І тобі за це нічого не буде,

– наголосив Дмитро Лиховій.

І зауважив, що наразі немає реакції належної ні від СБУ, ні від прокуратури. Хоча додав, що в Україні є стаття про підтримку тероризму. Тож цим інтерв'ю Гордон підтримує і легалізує, фактично, надає пропагандистську підтримку тероризму Гіркіна, найгіршого зразка весни 2014 року.

"Те, що він постфактум говорить, що це було узгоджено з силовими органами, прокуратурою, СБУ, і ця флешка йде до Гааги. Ну, вибачте, там таки флешок мало бути дуже багато, бо Гіркін дав безліч інтерв’ю різним ЗМІ", – зазначив Дмитро Лиховій.

Дмитро Лиховій відзначив, що Гордон під час інтерв'ю з Гіркіним поводився так, як він це робить з будь-якими російськими попзірками.

За його словами, таким чином Гордон брав інтерв’ю у Кобзона, а також російських попзірок, які підтримували агресивну політику Кремля щодо України. Тож він є частиною російського інформаційного простору, який і приносить в Україну, він є його емісаром, і, фактично, його неприхованим агентом. Інтерв’ю з Гіркіним стало черговим доказом цього.

Довідка. Емісаром називають спеціального представника держави, політичної організації або спецслужб, якого направляють до іншої країни для виконання різних доручень, переважно, секретних.

Порівняння з минулим

Журналіст вказав цікаву паралель між інтерв'ю Гордона з Гіркіним, і якби мовилося про інтерв'ю з Гіммлером у 1944 році. Під час якого діяч Третього рейху розповідав би, як вони на пару з Гітлером "колесили" на території Західної, Східної Європи. А інтерв'юер при цьому йому люб’язно посміхався, і ніяк не заперечував.

Тому що в цих інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним Гордон не опонує своїм візаві, він їх "підігріває променями своєї любові та підтримки",

– пояснив Дмитро Лиховій.

Скандал навколо інтерв'ю Гордона: коротко