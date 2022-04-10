Как горела азотная кислота в Рубежном: жуткое видео с дрона

Оккупанты 9 апреля попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области. При этом сделали это захватчики уже во второй раз. СМИ обнародовали видео, как в небо поднимались ядовитые облака.

Жуткие кадры сняли с дрона. На видео видно, как разрастаются два гигантских рыжих облака.

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Пары азотной кислоты очень вредны

Здания внизу кажутся крошечными по сравнению с азотными облаками, так что, вероятно, что их высота достигала десятков метров. О химической катастрофе сразу сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он призвал местных жителей оставаться дома и не открывать окна. Также, чтобы хоть немного защититься от ядовитых испарений, следовало намочить маски в содовом растворе.

Каковы симптомы отравления азотной кислотой:

симптомы как будто у бронхита, легкого бронхиолита,

головокружение,

сонливость

при тяжелых отравлениях – отек легких.

Смотрите жуткое видео с Рубежного/ видео "Радио Свободы" :