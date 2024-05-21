Частные дома в огне, есть пострадавшие: в ОВА рассказали о ночном терроре врага по Харькову

В Харькове в результате падения обломков "Шахедов" вспыхнули пожары. Пострадали 3 жителей, еще один человек пострадал утром, когда оккупанты нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что пожары произошли в нескольких местах.

Смотрите также 28 из 29 "минуснули": враг атаковал Украину "Шахедами"

"Обломки вражеских "шахедов" зафиксировано в четырех локациях", – написал Синегубов.

По его словам, в 2:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж.

Пострадали 3 человека (61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины). У всех троих острая реакция на стресс.



Последствия ночного обстрела Харькова / Фото Олега Синегубова



Обломки дрона вызвали пожары / Фото Олега Синегубова

Ночной террор Харькова

Еще два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора. Пострадавших нет.

Еще один осколок повредил микроавтобус, возник пожар.

Кроме того, в 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний мужчина.

По словам Синегубова, осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.