Пылает более двух лет: спутниковые снимки зафиксировали длительное горение газа в Черном море

Спутниковые снимки обнаружили непрерывное горение газа и новые очаги пожара на украинских буровых платформах, которые Россия захватила в северо-западной части Черного моря и использует как военные объекты. Пожары продолжаются уже более 2 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр журналистских расследований. Дымовые столбы можно увидеть над четырьмя из 14 платформ.

Смотрите также Энгельс, Джанкой и Саки: "Яндекс․Карты" заблюрили спутниковые снимки 10 аэродромов

Что известно о горении газа в Черном море

Спутниковые данные Sentinel-2 свидетельствуют о постоянном горении газа на захваченных Россией украинских буровых установках и блок-кондукторах в северо-западной части Черного моря. Пожары продолжаются более двух лет, появляются новые очаги возгорания, а дым виден над четырьмя из 14 платформ.

По данным Центра журналистских расследований, последние спутниковые наблюдения также зафиксировали дым над морской стационарной платформой с 10 августа 2024 года, именно в период, когда украинские силы нанесли удар по объектам, которые Россия использовала для радиоэлектронной разведки и блокировки навигации гражданских судов.

В Черноморских буровых установках горит газ / Фото Центра журналистских расследований

Портал Defense Express предполагает, что под удар попала платформа МСП-17, а третий очаг возгорания возник в первой декаде августа 2024 года на одной из трех платформ, расположенных ближе к западному побережью Крыма.

Ни одна из сторон пока не подтвердила новые пожары официально. После ударов украинских сил компания "Черноморнефтегаз", подконтрольная оккупационной администрации Крыма, объявила об остановке эксплуатации месторождений, что привело к снижению добычи полезных ископаемых в Крыму на 28,1%.