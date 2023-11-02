В результате попадания молнии лодка с людьми перевернулась, а 16-летний парень исчез в воде. О его судьбе стало известно уже с утра на следующий день.

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Подросток утонул

Инцидент произошел в Горишних Плавнях в заливе "Барбара". Там примерно 17:20 проводили тренировки на каноэ. Учебная группа из 5 человек как раз возвращалась к берегу из-за ухудшения погодных условий, как вдруг в лодку попала молния. Судно перевернулось, а мальчик исчез в воде. К его поискам были привлечены водные полицейские, ГСЧС, муниципальный караул и общественность. Подростка разыскивали как в воде, так и на берегу.

К сожалению, парня нашли мертвым – он утонул.

В Винницкой области в пруду утонул двухлетний мальчик

Трагедия произошла 10 сентября у села Майдан. Семья погибшего ребенка находилась у водоема, который отец мальчика арендует у общины. Пока неизвестно, как именно произошла трагедия. Поэтому правоохранители открыли два уголовных производства. Первое – по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. А второе – по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Как именно ребенок оказался в ставке станет известно через месяц – полтора, когда будет готов заключение судебно-медицинской экспертизы.

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