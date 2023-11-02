Внаслідок влучання блискавки човен з людьми перекинувся, а 16-річний хлопець зник у воді. Про його долю стало відомо вже зранку наступного дня.
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Підліток потонув
Інцидент трапився у Горішніх Плавнях у затоці "Барбара". Там десь приблизно 17:20 проводили тренування на каное. Навчальна група з 5 людей якраз поверталася до берега через погіршення погодних умов, як раптом у човен влучила блискавка. Судно перевернулося, а хлопчина зник у воді. До його пошуків були залучені водні поліцейські, ДСНС, муніципальна варта та громадськість. Підлітка розшукували, як у воді, так і на березі.
На жаль, хлопця знайшли мертвим – він потонув.
На Вінниччині у ставку втопився дворічний хлопчик
Трагедія трапилася 10 вересня біля села Майдан. Сім'я загиблої дитини перебувала біля водойми, яку батько хлопчика орендує у громади. Наразі невідомо, як саме сталася трагедія. Тому правоохороці відкрили два кримінальних провадження. Перше – за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. А друге – за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування.
Як саме дитина опинилася у ставку стане відомо за місяць – півтора, коли буде готовий висновок судово-медичної експертизи.
Діти гинуть на воді: останні випадки
- На Чернігівщині у ставку втопився 11-річний вихованець дитячого будинку. Ймовірно, під час прогулянки на території закладу дитина впала у ставок.
- 10-річний хлопчик загинув у дитячому таборі на Київщині. У поліції розповіли, що загиблу дитина разом з іншими хлопчиками вивів на воду молодий тренер з футболу, знехтувавши заходами безпеки. Глибина цього ставка – 9 метрів. Тренера затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за те, що залишив дитину без нагляду, що стало причиною її загибелі.