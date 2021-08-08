Умирать оставили в кустах: на Полтавщине в драке погиб молодой человек

В Горишних Плавнях на Полтавщине в районе набережной на улице Конституции обнаружили тело 22-летнего мужчины. По словам правоохранителей, на его теле есть признаки насильственной смерти. Предварительно, погиб он в результате драки.

Тело примерно в 6 утра 7 августа в кустах увидел прохожий. Он и обратился в полицию.

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На теле были признаки насилия

Как установили следователи, тело принадлежит местному жителю. Родился он в 1999 году. То есть, сейчас ему должно быть примерно 22 года.

В комментарии Суспильному пресс-секретарь полиции Полтавщины Роман Гришин отметил, что на теле мужчины были признаки насильственной смерти. Точную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Следствие выяснило, что произошла драка. Сейчас ищут свидетелей инцидента. Если кому-то известно об этих событиях, правоохранители просят сообщить по телефонам: (096) 288-63-45, (063) 377-77-64, (097) 900-72-98 или 102.

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Какое дело открыли

Следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Она предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.