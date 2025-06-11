На аэродроме "Саки" в Крыму пожар в районе взлетной полосы и складов, – СМИ

На российских аэродромах пожары не прекращаются. Вечером 11 июня пожар зафиксировали на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы "Крымский ветер".

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Спутники зафиксировали пожар на "Саках"

Пожар зафиксировали на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Огонь заметили прямо возле взлетной полосы и складов. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки.

"Возможно, снова курят, где угодно. А может просто попало чем-то", – пишут в телеграм-канале.

Пожар на аэродроме "Саки" / Фото "Крымского ветра"

К слову, на аэродроме в Новофедоровке с 2014 года базируется 43 истребительный авиационный полк ВВС России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В "Крымском ветре" отметили, что в последнее время пожары на российских аэродромах не прекращаются. Так, на днях было возгорание на складе ГСМ аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае, а неделю назад сразу два очага было на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области.

И это еще не все, ведь 11 июня Генштаб сообщил, что Силы обороны атаковали ряд важных российских объектов, в частности аэродром "Бутурлиновка".