Горит как минимум в 5 точках: в Генштабе рассказали о последствиях атаки на НПЗ в Москве

Силы обороны сообщили о серии ударов по стратегическим объектам в Московской области. Также известно о последствиях в Ростовской области России, а также на временно оккупированных территориях.

Подробности атаки сообщили в Генштабе.

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Что известно о массированной атаке украинских дронов на Москву?

По информации военных, в Московской области повторному удару подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод. После попаданий на предприятии возник масштабный пожар, зафиксировано несколько очагов горения. Объект обладает значительной мощностью по переработке нефти и задействован в обеспечении потребностей российской армии.

Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия – в настоящее время это не менее 5 точек горения. По предварительному геолокировке горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк,

– говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, что Московский НПЗ является самым крупным нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка горючего российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного горючего для региона, а также горючее для московских аэропортов.

Кроме Москвы взрывы раздавались и в других регионах России. Известно поражение нефтебазы "Гуково" в Ростовской области. На территории объекта также возник пожар. Предприятие используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих военную и транспортную логистику России.

Также удары были нанесены по объектам транспортной инфраструктуры. В частности, речь идет об автомобильном городе в районе Гранитного Донецкой области и железнодорожном мосту через Северо-Крымский канал вблизи Раздольного на временно оккупированной территории Крыма. По данным сообщения, эти объекты использовались для военных перевозок.

Также в районе Соледара был поражен командный пункт российских оккупационных войск. Отдельно сообщается об ударах по составам горюче-смазочных материалов в Мариуполе и Пятиполье, а также составе материально-технического обеспечения в районе Бойковского Донецкой области.

Дополнительно Силы обороны привели результаты к разведке предварительных ударов. В частности, подтверждено уничтожение семи резервуаров на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области, повреждение резервуаров и участка нефтепровода на объекте в Волгоградской области, а также разрушение части резервуарного парка на терминале "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае России.

Напомним, у россиян истерика после атаки дронов на Москву. Они не сдерживают эмоции и хотят покидать столицу. Кроме того, местные недовольны работой ПВО.