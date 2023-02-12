Горит Москва: произошел пожар в одном из элитных небоскребов Moscow Towers

В российской столице пожар – горит здание в международном деловом центре Moscow Towers. По состоянию на данный момент пожар продолжается, а его причины – неизвестны.

Отмечают, что загорелись строительные материалы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

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Очевидцы сообщают о задымлении в строящемся на территории делового центра небоскребе Grand Tower. На строительстве небоскреба горит утеплитель, площадь пожара – 50 квадратных метров,

– пишут в телеграм-каналах.

Впрочем, очень быстро площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Впоследствии СМИ сообщили, что на место прибыли экстренные службы, оценившие масштабы возгорания.

Одна из строящихся башен загорелась в деловом центре "Москва-Сити" на площади 100 квадратных метров,

– сообщили в экстренных службах СМИ.

На место пожара прибыли спасатели / Фото росСМИ

Что известно о причине пожара

Как сообщили строители, пожар начался в 17:30. На месте работают оперативные службы.

Впоследствии СМИ сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Уверяют, что на момент возгорания рабочих на объекте не было. Так что и пострадавших – нет.

В то же время в сети в комментариях к видео пользователи начали писать о "дрг" и "байрактарах".



Россияне думают, что пожар устроили диверсанты / Скриншот из соцсетей

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