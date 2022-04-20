Горит Москва: в столице оккупантов вспыхнул пожар

Напротив мэрии Москвы вспыхнул пожар, из-за чего вся Тверская площадь покрыта дымом. По предварительной информации, возгорание возникло в подвале фестивальной площадки.

О пожаре пишут росСМИ со ссылкой на слова очевидцев и данные министерства внутренних дел России.

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Что известно о пожаре

Экстренные службы уже подтвердили, что пожар вспыхнул возле памятника Долгорукому.

У памятника Долгорукому на Тверской площади произошел пожар. Горит деревянное здание,

– сообщают пропагандистские издания.

Известно, что на место пожара прибыли спасатели. Причина возгорания пока не разглашается. Так же нет информации о пострадавших.

В столице оккупантов вспыхнул пожар напротив мэрии: смотрите видео с места событий:

Сообщается, что ранее пожар вспыхнул на севере Москвы – вблизи станции метро "Верхние Лихоборы". По предварительным данным, там горела территория промысловой зоны.

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