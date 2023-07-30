У Нидерландов вспыхнуло судно с почти 4 тысячами BMW: ветер только помогал пожару

У Нидерландов вспыхнул мощный пожар на грузовом судне Fremantle Highway. Спасательные бригады уже поднялись на борт, чтобы приступить к подготовке к его буксировке.

Об этом сообщили в Департаменте общественных работ. Еще 29 июля правительственное ведомство заявляло о невозможности буксировки судна из-за юго-западного ветра, из-за которого дым может пройти над буксирами.

Однако сегодня идущий с судна дым "значительно уменьшился", и, как следствие, его теперь можно перемещать. Сухогруз находится в стабильном положении, "до сих пор невредим ниже ватерлинии и не наклоняется".

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Судно должны отбуксировать

Два буксира отвезут судно Fremantle Highway по Фримантлскому шоссе во временное место, в 16 километрах к северу от островов Схирмонниког и Амеланд. Операция пройдет со скоростью около 5,5 километров в час.



Судно везло почти 4 тысячи авто / Фото Береговой охраны Нидерландов

Это место выбрали потому, что оно расположено на большем расстоянии от судоходного движения. Судно также будет лучше защищено, если погода ухудшится.

В настоящее время оно находится на севере от Терсхеллинга.



Судно двигалось ко входу в Суэцкий канал / Фото Kustwacht

Пока нельзя точно сказать, когда сухогруз прибудет к месту временной стоянки. В частности, это зависит от погодных условий, развития дыма, течений и приливов.

Во время буксировки будет осуществляться постоянный мониторинг, в частности стабильности судна,

– сообщили в национальном управлении водными ресурсами Rijkswaterstaat.

После того, как судно окажется на новом месте, специалисты проведут осмотр, чтобы понять, как действовать дальше. Планируется, что Fremantle Highway в конце концов отбуксируют в порт. Однако пока неизвестно, в какой именно.

В ночь со вторника на среду на борту судна, следовавшего из Бремергафена в Германии ко входу в Суэцкий канал, Порт-Саида в Египте, произошел пожар. По данным японской судоходной компании K-Line, на борту перевозили 3783 автомобиля. Преимущественно это были немецкие BMW. 23 члена экипажа были эвакуированы, один из них погиб.