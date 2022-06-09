В России загорелся самолет

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники и работники аэропорта. Они отметили, что самолет сел и людей были эвакуированы.

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По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. На борту самолета находились около 200 человек. Согласно табло сочинского аэропорта, рейс из Казани авиакомпании "Северный ветер" совершил посадку в 19:45.

Что еще в последнее время вспыхнуло в России

Также сегодня, 9 июня, в Новой Москве вспыхнула детская площадка. По предварительной информации, вспыхнуло полимерное покрытие. 50 квадратных метров выгорели дотла вместе с аттракционами.



В России сгорела детская площадка / Фото из российских соцсетей

Но в последнее время в России чаще всего пылают военкоматы. От полномасштабного вторжения в Украину их уже сгорело около 12-ти.

Также в Алтайском крае запылали леса. Густой дым охватил огромную территорию.

Также накануне неизвестный житель Хабаровского края поджег местное отделение Росгвардии – здание в Комсомольске-на-Амуре.

3 мая в Набережных Челнах Татарстана вспыхнул склад с пластиком и резиной . Пожар произошел на заводе "Алтын Полимер".

В тот же день вспыхнул огонь в московском бизнес-центре под названием "Гранд Сетунь Плаза". Из здания вывели около 120 человек.

Также в России постоянно горят леса, известно, что Алтайский край в очередной раз охватили масштабные пожары . В мае пылало на 77 из 83 российских регионов огонь уничтожал целые села и улицы городов. К тушению 12 713 гектаров горящей земли привлекли 5 897 спасателей, 1 213 единиц наземной техники и 26 вертолетов.

Также после начала войны в России часто загораются как склады с оружием и воинские части, так и нефтебазы и военкоматы. Не обходит огненная стихия и гражданские объекты.

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