7 апреля, 10:36
Горит здание горсовета: российские войска атаковали центр Прилук на Черниговщине
Утром 7 апреля вражеская армия ударила по Черниговщине. Под ударом оказался город Прилуки.
Там вспыхнуло здание горсовета Об этом сообщила корреспондентка Общественного.
Что известно об обстреле Прилук?
В воздушных силах предупреждали об угрозе российских беспилотников для Черниговщины. Как отметила журналистка, в Прилуках прогремели 3 взрыва.