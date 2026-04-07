Горит здание горсовета: российские войска атаковали центр Прилук на Черниговщине

Утром 7 апреля вражеская армия ударила по Черниговщине. Под ударом оказался город Прилуки.

Там вспыхнуло здание горсовета Об этом сообщила корреспондентка Общественного.

Что известно об обстреле Прилук?

В воздушных силах предупреждали об угрозе российских беспилотников для Черниговщины. Как отметила журналистка, в Прилуках прогремели 3 взрыва.