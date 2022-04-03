Горячее всего в Северодонецке и Лисичанске, – спасатели об обстрелах в Луганской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. Из-за вражеских атак возникли пожары в Северодонецке и Лисичанске.

Спасателям приходится работать под обстрелами. Из-за атак россиян пылают жилища.

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Ситуация в Луганской области

За минувшие сутки больше всего обстрелов подвергся Северодонецк. В многоэтажках, жилых домах и магазинах возникли многочисленные пожары.

От обстрелов также страдает Рубежное. Там возникли 5 пожаров в жилых домах. Еще два пожара пришлось тушить в Лисичанске. Утром 3 апреля из-за обстрелов там пострадала местная жительница.

Из-за атак захватчиков некоторые жители области неделями не выходят из подвалов. Спасатели, правоохранители и местные власти развозят местным жителям продукты первой необходимости и воду.

В ГСЧС отметили, что спасателям в Луганской области приходится работать на пределе человеческих возможностей.

Все службы экстренного реагирования, коммунальщики, волонтеры работают на пределе человеческих возможностей. За последние несколько дней коммунальщики повторно присоединили к энергосистеме Северодонецка и вернули газоснабжение северодончанам и лисичанам. Они ежедневно продолжают восстанавливать почти разрушенную россиянами инфраструктуру,

– заявили в ГСЧС.

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