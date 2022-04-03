Рятувальникам доводиться працювати під обстрілами. Через атаки росіян палають житлов будинки.

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Ситуація на Луганщині

За минулу добу найбільше обстрілів зазнав Сєвєродонецьк. У багатоповерхівках, житлових будинках та магазинах виникли чисельні пожежі.

Від обстрілів також страждає Рубіжне. Там виникли 5 пожеж у житлових будинках. Ще дві пожежі довелося гасити у Лисичанську. Уранці 3 квітня через обстріли там постраждала місцева мешканка.

Через атаки загарбників деякі мешканці області тижнями не виходять з підвалів. Рятувальки, правоохоронці та місцева влада розвозять місцевим жмителям продукти першої необхідності та воду.

У ДСНС наголосили, що рятувальникам на Луганщині доводиться працювати на межі людських можливостей.

Всі служби екстреного реагування, комунальники, волонтери працюють на межі людських можливостей. За останні декілька днів комунальники повторно приєднали до енергосистеми Сєвєродонецька та повернули газопостачання сєвєродончанам та лисичанам. Вони щодня продовжують відновлювати майже зруйновану росіянами інфраструктуру,

– заявили в ДСНС.

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