Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об операции ВСУ?
Ночью 27 июля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по российским и оккупированным территориям. Среди пораженных целей – экспортный терминал в Ростове-на-Дону, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.
Отдельно украинские защитники ударили по наземному ретранслятору в районе Железного Порта Херсонской области. По информации военных, этот узел использовали для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера.
Справка. Ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником ударов по территории Украины.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Еще под одним ударом был автомобильный мост через Генический пролив Херсонской области. Он выполнял роль транспортной артерии для военной логистики окупантов на южном направлении.
Бойцы отработали и по ремонтному подразделению российских войск в Кадиевке и составу горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области. А во временно оккупированном Крыму также атакован состав материально-технических средств врага в Перевальном.
В Генштабе отмечают, что подобные удары носят системный характер и направлены на прекращение вооруженной агрессии со стороны России.
Напомним, этой же ночью Силы обороны нанесли удары по нефтяным объектам в Ярославском регионе и Удмуртской Республике в России. Поражения произошли в 1300 километрах от украинской границы.