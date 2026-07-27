Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про операцію ЗСУ?

Вночі 27 липня підрозділи Сил оборони України здійснили серію ударів по російських і окупованих територіях. Серед уражених цілей – експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання спалахнула масштабна пожежа.

Окремо українські захисники вдарили по наземному ретранслятору у районі Залізного Порту на Херсонщині. За інформацією військових, цей вузол використовували для керування ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".

Довідка. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України.

Ще під одним ударом був автомобільний міст через Генічеську протоку на Херсонщині. Він виконував роль транспортної артерії для військової логістики окупантів на південному напрямку.

Бійці відпрацювали й по ремонтному підрозділу російських військ у Кадіївці та складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині. А у тимчасово окупованому Криму також атаковано склад матеріально-технічних засобів ворога в Перевальному.

У Генштабі наголошують, що подібні удари мають системний характер і спрямовані на припинення збройної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, цієї ж ночі Сили оборони завдали ударів по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці в Росії. Ураження відбулись за 1300 кілометрів від українського кордону.