Про це йдеться у дописі глави держави.

Куди "прилетіло" цієї ночі у Росії?

Однією з цілей став експортний термінал у Ростовському регіоні, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Крім того, глибокі удари були завдані по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці. Ці об'єкти розташовані за 1300 кілометрів від державного кордону України.

Виконується план далекобійних санкцій, та знижуємо можливості Росії фінансувати війну,

– зазначив Зеленський.

Він також подякував воїнам Сил оборони за точну роботу по об'єктах, які ще донедавна в Росії вважалися безпечним тилом. За його словами, саме такі удари повертають війну на територію держави-агресора і наближають шанс на справедливий мир.

Вибухи у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що до вночі гучно було й у Бєлгороді. У місті лунали десятки потужних вибухів, було кілька прильотів.

А напередодні ЗСУ уразили "Чорноморнафтогаз", ретранслятор БпЛА та Тюменський НПЗ.