Під удар здебільшого потрапила центральна частина міста та район Харківської гори. Про це пишуть місцеві ресурси.

Що відомо про останню атаку по Бєлгороду?

Приблизно в 0:30 у Бєлгороді оголосили тривогу через загрозу БпЛА. За деякий час місцеві телеграм-канали повідомили про потужні вибухи, супроводивши цю інформацію відповідними кадрами. Після прильотів над містом здійнявся дим.

Звук дрона та потужний вибух у Бєлгороді: дивіться відео

Також за заявами бєлгородських телеграм-каналів, БпЛА масовано атакували місто.

Дивіться відео, як безпілотники атакували Бєлгород

Які наслідки удару та куди могло прилетіти?

У деяких подвір'ях унаслідок роботи ворожих РЕБ і ППО сталися пожежі. На деяких кадрах видно, що люди покидають свої квартири через вікна.

Пожежа у подвір'ї житлового будинку після удару по Бєлгороду

Крім того, постраждали самі будинки. Так, один з прильотів стався у подвір'ї, де розташований музей УВС Бєлгородської області, пише опозиційний ресурс "Пепел".

Приліт по музею УВС у Бєлгороді: дивіться відео

Водночас була інформація, що безпілотники могли вразити розташування ФСБ у Бєлгороді. Однак "Пепел" цю інформацію спростовує – ресурс переконує, що прилетіло начебто у двір житлового будинку.

Також у місті сталося аварійне вимкнення світла та зникла вода. Щоправда, блекаут торкнувся лише деяких районів у центрі. Крім того, згодом повернули вуличне освітлення.

Додамо, що станом на 1:50 атака на Бєлгород тривала. На місто знову летіли дрони та там неодноразово лунали вибухи.

"Наше місто вже другий тиждень просто знищують. Ні слова ніде. Як жити? У нас більше нема сил, страшно за дітей. Зараз 1:20 ночі, у нас горять будинки та машини, люди вибираються із квартир через вікна. Це є центр міста", – бідкається місцева жителька.

Дивіться відео моменту атаки безпілотника по Бєлгороду

За заявами офіційної влади, станом на 2 ночі внаслідок масованої атаки начебто постраждали 12 людей. Крім того, загорілися кілька квартир і 15 авто. Також один із будинків частково зруйновано.

Зауважимо, що саме з Бєлгорода та області російські війська атакують Харківщину, зокрема обласний центр. Звідси летять не лише ударні безпілотники, а і часто балістика та РСЗВ. І окупанти просто знищують з поверхні землі українські міста, адже їхні удари – надзвичайно цинічні та жорстокі.

Востаннє прильоти фіксували у Бєлгороді наприкінці липня. Тоді по місту начебто вдарили ракети.