В последнее время появляется все больше новостей о том, что горят вражеские склады с боеприпасами на временно оккупированных территориях Украины. Говоря языком русских пропагандистов, происходят массовые "хлопки".

оккупанты боятся за своих детей

Это вызывает панику среди кафиров, коллаборантов и просто местного населения. Об этом 24 канала рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Он отметил, что представители оккупационных "администраций" уже начали вывозить в Россию своих детей. В частности, они отправляют их в Анапу или Сочи, якобы на отдых. Но де-факто они просто боятся за безопасность своих детей или других родственников.

Сильно паникуют и местные, особенно те, кто являются поклонниками "русского мира". Так, например, в Алчевске, который оккупирован еще с 2014 года, но всегда был тыловым городом, где не было войны, также начались мощные взрывы. Мнения его жителей разделились – кто-то обвиняет Украину, а кто-то – оккупантов.

Панику по поводу хлопков дополняет и гуманитарная ситуация. Например, по информации Лисянского, меньшеканцы Донецка сейчас вынуждены мыть посуду под дождем, потому что у них нет воды.

Кроме того, там нет продуктов, лекарств и нормальной медицины. Практически все заведения забиты ранеными, а морги – погибшими незаконными вооруженными формированиями и оккупационными войсками России.

Всем этим они обязаны оккупантам,

– констатировал Лисянский.

В комплексе все обстоятельства дают свой результат – безумную панику, которая подкрепляется тем, что оккупанты и чиновники местных "администраций" начинают вывозить детей.

Правозащитник рассказал, что местное население задает вопросы оккупантам и коллаборантам, спрашивает, что им делать с их детьми. Однако ответы они не получают, им говорят, чтобы решали свои проблемы самостоятельно.

"Но если у кафиров или заместителя председателя оккупационной администрации есть такая возможность вывезти, например, сына, то у обычных людей ее нет, потому что на границе их сыновей принудительно мобилизуют", - пояснил Лисянский.

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