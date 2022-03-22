Горючее у аграриев изымать не будут, – Днепропетровский облсовет

Из-за российского вторжения в Украину в нашей стране под угрозой оказалась посевная. У фермеров есть несколько причин для беспокойства.

Одна из таких причин – изъятие горючего у аграриев для нужд армии.

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Как заверил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, изымать горючее у фермеров не будут.

"В настоящее время все делается для того, чтобы посевная кампания начиналась там, где для этого есть возможности. Поэтому ни о каком изъятии топлива у фермеров речь идти не может", – заявил Николай Лукашук.

Однако он напомнил, что водителям во время транспортировки следует иметь соответствующую накладную. А также то, что перевозка должна осуществляться исключительно до начала комендантского часа. Следовательно, следует просчитывать свои маршруты заранее.

Отметим, что для украинских аграриев правительство запустило дополнительные программы поддержки, чтобы при первой возможности в стране началась посевная кампания.

Еще до этого аграрии Днепропетровской области заявили о готовности к весенней посевной кампании. За работу примутся, как только позволит погода – вероятно в конце марта. Сначала будут сеять яровой ячмень, горох, овес. Затем возьмутся за подсолнечник, кукурузу, гречку, просо, сорго. Будут работать на полях общей площадью больше 1 миллиона гектаров.