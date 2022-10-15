Тополя и Маркус тоже в деле: за Гиркина в плену предлагают уже 30 тысяч долларов

Российский террорист Игорь Гиркин в последние дни не появлялся в соцсетях. Из фотографий, которые публикует его жена, понятно, что террорист отправился на войну.

Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что это хорошая новость. Ибо вариантов есть только два: либо Гиркин пополнит ряды "двухсотых", либо окажется в плену. Более того, Стерненко пообещал 10 тысяч долларов из собственных сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

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Тарас Тополя и Валерий Маркус также пообещали по 10 тысяч долларов из собственных сбережений. Всего за Гиркина в плену предлагают уже 30 тысяч долларов.

Стерненко отметил, что охота только начинается.

Валерий Маркус добавляет еще 10 000 долларов за взятие Гиркина в плен. Сумма 30 000. Нужен живым, можно немного избитым. В общем, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмут этого военного преступника, получат еще больше средств,

– заявил Стерненко.

Тополя добавил, что Гиркин должен дать показания еще по Boeing 777.

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