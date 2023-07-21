Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что недомятежом Евгения Пригожина могли руководить в ФСБ. Следует отметить, что по предварительной информации, террориста задержали по заявлению бывшего вагнеровца.
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"Оттуда вырос этот импульс. Он был ничем иным, как способом прощупать самого Путина – как далеко они могут уйти и однозначно ударить по главному конкуренту – Шойгу", – сказал Черник.
В настоящее время министр обороны России дает "ответ" своим оппонентам. Поэтому арест Стрелкова – ничто иное, как очередная цепочка в этом противоборстве. Как отметил военный эксперт, в комбинации Путин – Шойгу есть баланс с ФСБ.
Это только начало. Этих серий будет много. Вопрос только в итоге – чем это все кончится. Кто кого обыграет и кто кого в могилы. Ибо по-другому уже быть не может,
– добавил Петр Черник.
Ведь ставки слишком высоки – крах России и персональная физическая ликвидация российского диктатора.
"Будут пауки биться насмерть. Кто бы ни представлял и не выражал московский империализм в каком лице – он для нас патогенно смертелен", – убежден военный эксперт.
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Арест Гиркина: главное
- Террорист Игорь Гиркин был задержан 21 июля. По словам его супруги, Гиркина вывели из дома представители следственного комитета России.
- Мещанский суд Москвы арестовал террориста на 2 месяца, и он будет находиться в СИЗО до 18 сентября. Сторона защиты сказала, что будет оспаривать арест.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что задержание Гиркина – это хорошие новости. Он отметил, что подобные процессы раньше внутри Кремля были более скрытыми. Впрочем, после попытки мятежа Пригожина, они все больше стали "выходить наружу". Юсов отметил, что на Москву шел именно Пригожин, а задерживают Гиркина. В этом особенность режима Путина.