Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що недозаколотом Євгенія Пригожина могли керувати у ФСБ. Варто зазначити, що за попередньою інформацією, терориста затримали за заявою колишнього вагнерівця.

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"Звідти виріс цей імпульс. Він був нічим іншим, як способом промацати самого Путіна – як далеко вони можуть піти та однозначно вдарити по головному конкуренту – Шойгу", – сказав Черник.

Нині міністр оборони Росії дає "відповідь" своїм опонентам. Тому арешт Стрєлкова – ніщо інше, як черговий ланцюжок у цьому протиборстві. Як зауважив військовий експерт, у комбінації Путін – Шойгу є баланс із ФСБ.

Це тільки початок. Цих серій буде багато. Питання лише у підсумку – чим це все закінчиться. Хто кого переграє і хто кого у могили. Бо по-іншому уже бути не може,

– додав Петро Черник.

Адже ставки занадто високі – крах Росії та персональна фізична ліквідація російського диктатора.

"Будуть павуки битися на смерть. Хто б не представляв і не виражав московський імперіалізм в якому обличчі – він для нас патогенно смертельний", – переконаний військовий експерт.

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