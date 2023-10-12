ВСУ ударили по важному для врага мосту в Донецкой области: показываем на карте его расположение

Оккупанты ноют, что украинская армия уничтожила важный для них мост между такими городами, как Горловка и Ясиноватая. Собственно, эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

Очевидно, удар по переправе прошел утром 12 октября. Проанализировав данные из открытых источников и проверив информацию, опубликованную захватчиками, 24 Канал установил, где расположен соответствующий мост между Ясиноватой и Горловкой.

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Поражение моста на трассе Горловка-Ясиноватая

Стоит сказать, что между Горловкой и Ясиноватой автомобильными дорогами около 27 километров. На этом отрезке дороги несколько мостов, которые теоретически могли бы быть под ударом.

Однако OSINT-отдел 24 Канала считает, что речь идет именно о переправе к западу от поселка Васильевка, расположенного ближе к Ясиноватой. Такой вывод можно сделать, в частности, потому, что на кадрах видна железная дорога под руинами переправы.

Вероятно, 48.169549, 37.894497 – это координаты моста, под которым проходит железнодорожный путь.

Где расположен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой, по которому ударили ВСУ: смотрите на карте Google maps

Обратите внимание! Удар по переправе на этой трассе подтвердил так называемый глава Горловки от оккупантов Иван Приходько. По его словам, теперь придется пользоваться маршрутом через город Енакиево Донецкой области.

Этот мост захватчики использовали для быстрого передвижения между временно оккупированным Донецком и Горловкой. Очевидно, эта атака на переправу повлечет за собой немало логистических проблем для российских военных и коллаборантов.

Врагам придется искать обходные пути, хотя другие дороги на захваченных территориях тоже не застрахованы от того, что их могут разрушить ВСУ.